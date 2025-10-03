Podcast TMW Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?

Emergenza clamorosa per l'Atalanta: che sarà costretta tra necessità e virtù a lanciare un altro giovane nella prossima giornata di campionato. Perché contro il Como mancheranno Scalvini, Kolasinac e ora si sono aggiunti alla lista pure Kossounou e Bellanova. A questi va aggiunto anche lo squalificato De Roon, per una retroguardia in emergenza nerissima, costretta così a reinventarsi ancora una volta. Così dopo Bernasconi e Ahanor, scopriremo anche il 2006 Relja Obric.

Le ultime su Bellanova e su Kossounou

Altre brutte notizie per Juric e per l'Atalanta: si ferma Raul Bellanova, che ha rimediato nella gara di Champions contro il Brugge una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro, stando a quanto da noi raccolto. Problemi fisici anche per Odilon Kossounou: si tratta di edema muscolare con riscontro di lesione parcellare del muscolo bicipite femorale della coscia destra, ma saranno necessari altri esami diagnostici. Sicuramente non ci sarà contro il Como, poi verrà nuovamente verificato il suo infortunio per capire i termini di recupero. Per l'italiano invece siamo sulle tre settimane di stop: ipotizzabile un suo rientro per la sfida alla Cremonese del 25 ottobre o più probabilmente per quella al Mlan del 28.