Euro 2020, il calendario completo dell'Italia di Roberto Mancini

Inizierà il 12 giugno prossimo l'Europeo 2020, la kermesse continentale che vedrà il ritorno dell'Italia sul palcoscenico internazionale dopo la debacle mondiale. Un cammino, quello della Nazionale di Roberto Mancini, inizierà proprio nella gara d'esordio del torne allo stadio Olimpico di Roma contro la Turchia. Ecco il calendario degli impegni di Bonucci&C. nell'Europeo:

GRUPPO A

Turchia

Svizzera

Italia

Galles

Gare in programma:

12.06, ore 21 - Turchia-Italia

17.06, ore 21 - Italia-Svizzera

21.06, ore 18 - Italia-Galles

Per quanto riguarda la fase ad eliminazione diretta che inizierà con gli ottavi di finale il 27 giugno. Gli azzurri in caso di qualificazione come prima in classifica nel proprio raggruppamento scenderanno in campo il 27 giugno a Londra contro la seconda classificata del Gruppo C (Olanda, Ucraina, Austria e la vincente del playoff Lega D/A).

In caso invece di un passaggio del turno come seconda l'Italia sarà chiamata alla sfida, sempre il 27 giugno, ad Amsterdam contro la seconda classificata del Gruppo B (Danimarca, Finlandia, Belgio e Russia).

Infine l'ultima ipotesi di qualificazione per la compagine di Mancini riguarda quella come una delle quattro migliori terze. In quel caso a disposizione ci sono gli incroci del 28 giugno contro la prima del Gruppo B o del 30 giugno contro la vincente del Gruppo E (Spagna, Svezia, Polonia e la vincente del playoff Lega B).

La Finale dell'Europeo si terrà il 12 luglio alle ore 21.00 a Londra.