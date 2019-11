© foto di Marco Spadavecchia

Stop per la Dinamo Zagabria dopo sei vittorie consecutive. Nello scontro diretto contro l'Hajduk arriva un pareggio che la mantiene con un vantaggio di quattro lunghezze. Il Manchester City riprende l'inseguimento al Liverpool, anche se dopo il ko nello scontro diretto di due settimane fa, il titolo sembra lontanissimo e di mezzo c'è anche il Leicester. 14 successi in 15 partite per lo Shakhtar, che dilaga anche contro il Lviv. Junior Moraes si porta a casa il pallone della partita e sale a 14 reti in 14 partite di campionato.

Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato 1-1 - 12' aut. Ismajli (D), 45' Caktas rig. (H)

Manchester City-Chelsea 2-1 - 21' Kanté (C), 29' De Bruyne (M), 37' Mahrez (M)

Shakhtar Donetsk-Lviv 4-1 - 11', 53' e 77' su rig. Junior Moraes (S), 25' Tatarkov (L), 85' Alan Patrick (S)