Il figlio di Pochettino, la crisi del Getafe, il volo del Brighton: 5 curiosità dal giovedì di Conference

Figli d'arte, panchine ribaltate e nuove potenze: la Conference League non è solo la terza competizione continentale, ma un vero e proprio romanzo di storie calcistiche. Eccone cinque in arriva dalla seconda giornata della fase campionato.

Un “Pochettino” per volta

Sarà una giornata storica per l’Inter Escaldes. La formazione di Andorra, infatti, ospiterà alle 18:45 all’Estadi de la FAF l’Universitatea Craiova per il debutto casalingo assoluto del proprio Paese in Europa. Nella squadra di Ortiz, che ha aperto la sua Conference con una sconfitta per 2-0 in casa degli svedesi del Mjallby, milita un giocatore dal cognome particolarmente noto: è Maurizio Pochettino, terzino destro classe 2001 e tra gli inamovibili della squadra, figlio del CT degli Stati Uniti ed ex tecnico del Tottenham Mauricio. L’Inter Escaldes – che nelle precedenti campagne di qualificazione aveva già mostrato la propria crescita come testimoniano le vittorie contro Hibernian e FCSB - cerca i primi punti della propria storia in una competizione europea.

Braga, una nuova era

L'inizio di stagione dei portoghesi è stato uno shock. In campionato sono arrivate solo tre vittorie nelle prime otto giornate e le tre sconfitte consecutive (Europa inclusa) maturate contro Sporting, Copenhagen e Gil Vicente sono costate la panchina a Carlos Vicens - fino al 2025 assistente di Pep Guardiola al Manchester City -, che l'anno scorso aveva condotto il Braga fino alla semifinale di Europa League. Il nuovo tecnico dei lusitani è una vecchia conoscenza del club: Franclim Carvalho, già allenatore delle giovanili e poi per due anni vice di Artur Jorge, reduce da una breve esperienza al Botafogo e ora pronto all’esordio. Per risollevarsi, il Braga cerca il successo alle 21 contro il Gent, capolista del campionato belga.

La crisi del Getafe

Dopo l'esaltante campagna 2025-26, il Getafe ha iniziato la nuova stagione con pochi sorrisi. In tutte le competizioni sono arrivate appena tre vittorie; in Liga la squadra si trova al 14° posto con 9 punti e con appena cinque gol segnati in 9 partite. In Europa, la formazione di Bordalás ha aperto con un deludente 1-1 in casa dell'Universitatea Craiova, e solo contro il Partizan (nella gara d'andata dei playoff di Conference) ha segnato più di un gol in stagione. Nell'ultimo turno di Liga gli spagnoli - che hanno accolto Carvajal dopo 13 anni al Real e quasi cinque mesi di assenza per infortunio - hanno pareggiato 1-1 con il Rayo Vallecano, pur essendo sotto di un gol e di un uomo. Ora una reazione ulteriore è d’obbligo, seppur contro un avversario insidioso come il Lugano, capolista in Svizzera con 28 punti nelle prime 10 giornate. Squadre in campo alle 18:45.

Il ballo delle debuttanti

Iberia 1999-Mjallby, in programma alle 18:45, metterà di fronte due delle esordienti dell’edizione 2026-27 della Conference. I padroni di casa, che hanno riportato 22 anni dopo un club georgiano in una fase a girone/campionato di una competizione europea, hanno aperto il loro percorso in Conference con una sconfitta per 2-0 in casa del St. Truiden. Per il Mjallby, invece, la prima giornata ha portato in dote una vittoria contro l'Inter Escaldes. Gli svedesi, reduci da un incredibile double in Svezia nel 2025-26, stanno vivendo una stagione avara di soddisfazioni in patria, occupando il 12° posto a +3 dalla zona spareggio retrocessione, con sei gare ancora da giocare.

La grande favorita

Il Brighton sta vivendo un momento scintillante. Dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, i Seagulls hanno iniziato l'annata con uno score impressionante: otto vittorie (di cui cinque consecutive), due pareggi e una sola sconfitta. La squadra di Hürzeler ha superato il Manchester United in trasferta in Coppa di Lega e poi l'Arsenal in campionato, e nelle ultime quattro gare in tutte le competizioni ha segnato 14 gol senza subirne alcuno. Il Brighton segna con regolarità, coinvolgendo molti elementi della rosa: 5 reti sono arrivate dal giovane attaccante greco Kostoulas, 4 dai centrocampisti Gross e Hinshelwood e dal difensore De Cuyper. Dopo il brillante 4-0 al Kauno Zalgiris (con doppietta di Rutter) la squadra del Sussex cerca ulteriore continuità in casa dello Jablonec, prima di un ciclo terribile di quattro partite contro Liverpool, Manchester City (due volte, in Premier e in Coppa di Lega) e Getafe in Conference, ma dopo un inizio così solo il cielo è il limite per una realtà che vuole proporsi con continuità nell'élite del calcio calcio inglese ed europeo.