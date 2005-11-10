Quote vincente Conference League, le scommesse aggiornate

Con le gare del giovedì si è conclusa anche la terza giornata di Conference League. Dopo questa prima parte di League Phase iniziano a delinearsi le prime gerarchie, con alcune squadre che confermano le proprie ambizioni e altre che devono già fare i conti con qualche difficoltà. Giornata decisamente negativa per l'unica italiana in corsa, l'Atalanta, che evita almeno la beffa più grande riuscendo a strappare un pareggio nel finale contro il Kairat Almaty.

In questo articolo analizziamo le quote vincente Conference League, passando in rassegna le squadre maggiormente accreditate per il successo finale e concentrandoci in particolare sull'Atalanta, sulle sue possibilità di risalire la classifica e sulle chance di arrivare fino in fondo alla competizione.

Quote ATALANTA vincente Conference League 13.00 info 12.00 info 13.00 info 12.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 4.000 euro, con 2.000€ senza deposito CIE info fino a 100 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Atalanta vincente Conference League quote

L'Atalanta non riesce a invertire la rotta e frena ancora: contro il Kairat Almaty arriva soltanto un 1-1 casalingo, al termine di una serata complicata sotto diversi aspetti. I bergamaschi si sono presentati all'appuntamento fortemente condizionati dagli infortuni, mostrando però anche poca brillantezza sul piano delle idee e delle energie, sia fisiche che mentali. Il bilancio delle prime tre giornate parla di una sola vittoria, quella contro il Pafos, a cui hanno fatto seguito la sconfitta con l'Ajax e il recente pareggio.

Nonostante questo avvio al di sotto delle aspettative, la recente storia internazionale della Dea suggerisce di non perdere fiducia e mantenere la calma. Un percorso ancora tutto da scrivere, come confermano anche le quote vincente Conference League.

Quote Brighton vincente Conference League

Secondo i bookmaker, il Brighton resta la squadra maggiormente accreditata per la vittoria finale della Conference League 2026/2027. Gli inglesi occupano stabilmente le prime posizioni grazie all'ottimo rendimento mostrato nelle prime tre giornate di League Phase: 7 punti conquistati, 5 gol realizzati e soprattutto nessuna rete subita. Il Brighton è infatti l'unica squadra ancora a mantenere la porta inviolata in questa edizione della competizione. Un dato che certifica la solidità della formazione di Fabian Hürzeler e ne rafforza le ambizioni, candidandola a recitare un ruolo da protagonista fino in fondo al torneo.

Quote BRIGHTON vincente Conference League 2.75 info 3.00 info 3.00 info 3.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote vincente Conference League 2026/27: le outsider

Alle spalle delle due principali candidate, le quote vincente Conference League dei bookmaker evidenziano un gruppo di squadre che, almeno sulla carta, ha tutte le qualità per poter arrivare fino in fondo alla competizione. Si tratta di formazioni meno accreditate rispetto alle favorite, ma comunque dotate di esperienza e qualità sufficienti per provare a inserirsi nella corsa al trofeo.

Tra le outsider più interessanti troviamo Monaco, Friburgo e Ajax, tutte proposte intorno a quota 9,00. Un gradino più indietro, ma comunque con ambizioni importanti, ci sono Braga e Copenaghen, pronte a giocarsi le proprie carte e a mettere in difficoltà le squadre più blasonate del torneo. Entrambe sono offerte a circa 20,00.

Albo d'Oro Conference League

La Conference League è la più recente delle competizioni calcistiche europee. Istituita nella stagione 2021/22 per affiancarsi a Champions League ed Europa League, si è rapidamente affermata come una vetrina importante per club emergenti e realtà ambiziose provenienti da tutta Europa.

L'albo d'oro, nonostante sia ancora breve, ha già regalato diverse storie significative. La prima edizione è stata conquistata dalla Roma, che nel 2022 ha superato il Feyenoord per 1-0 nella finale di Tirana. Nei due anni successivi hanno trionfato West Ham e Olympiacos, entrambi vittoriosi in finale contro la Fiorentina. Nel 2025 è stato invece il Chelsea a sollevare il trofeo, superando il Real Betis per 4-1.

L'ultima edizione, quella della stagione 2025/26, ha visto il successo del Crystal Palace. Gli inglesi hanno conquistato il primo trofeo europeo della loro storia battendo in finale il Rayo Vallecano, aggiornando così un albo d'oro sempre più prestigioso e internazionale.

FAQ sulle quote vincente Conference League

1 - Dove si trovano le quote vincente Conference League sui bookmakers?

Le quote vincente Conference League si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del torneo, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione “Calcio” o “Conference League” nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l’opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per la Conference 2026?

La squadra favorita per la Conference League 2027 varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. In questo momento, i principali bookmaker offrono quote e analisi sulle squadre più forti della Conference League e la favorita è il Brighton, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Conference League presenti all'interno della sezione antepost dedicata?

Nella sezione antepost Conference League dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore della coppa. Oltre alle "Quote vincente Conference League", troviamo:

Quote finalista: per le squadre che potrebbero raggiungere la finale della competizione;

Quote passaggio turno: che confrontano due squadre e scommettono su chi riuscirà ad andare avanti nel torneo;

Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nella stagione.

Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Conference League.