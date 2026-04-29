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Finale Coppa Italia Primavera, anche Spalletti e dirigenti Juventus saranno presenti
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Quest'oggi alle ore 17 si assegna la Coppa Italia Primavera, con la finale tra Juventus e Atalanta che sarà disputata all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. Per l'occasione sarà presente una rappresentanza della Juve, con di fatto lo stato maggiore della società bianconera che è atteso sugli spalti per il match. Dovrebbe esserci l'allenatore Luciano Spalletti, accompagnato dalla sua dirigenza.
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