Fiorentina, a lavoro col Genoa per girare Agudelo in prestito allo Spezia

Fiorentina e Genoa stanno discutendo e studiando la possibilità di girare Kevin Agudelo in prestito allo Spezia nonostante il prestito biennale in essere con i viola. I due club non vogliono perdere per strada il talento del colombiano e stanno provando a trovare una nuova intesa per permettergli di giocare con continuità alla corte di Italiano. A riportarlo è Firenzeviola.it.