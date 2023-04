Fiorentina, Amrabat salta la gara con l'Atalanta: il centrocampista fermato dalla lombalgia

Vincenzo Italiano perde Sofyan Amrabat per un problema alla schiena. Come raccolto da Firenzeviola.it il centrocampista marocchino non è stato convocato per la gara con l'Atalanta perché è stato fermato dalla lombalgia.