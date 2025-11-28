Scontro con Amrabat, Pellegrini preoccupato: "Isco di sicuro non recupera per il derby"

Il tecnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha fatto il punto sugli infortuni dopo la vittoria della sua squadra nel match di Europa League contro l'Utrecht, sottolineando che Isco e Amrabat rischiano di saltare il derby a causa dello scontro fortuito tra di loro. Il centrocampista spagnolo ha riportato un infortunio al volto durante la partita e ha dovuto ricevere sette punti di sutura. "Non c’è nessuna lesione ossea, ma per domenica non ci sarà", ha spiegato il tecnico cileno. Per Amrabat, invece, l’allenatore ha precisato: "Credo che nemmeno lui riuscirà a recuperare, salvo un miglioramento sorprendente nelle prossime ore".

Pellegrini ha commentato anche la vittoria: "È stato un successo molto importante, che ci avvicina alla qualificazione europea. Speriamo di restare tra le prime otto, anche se abbiamo faticato a concretizzare le occasioni". Il tecnico ha elogiato l’intensità della squadra: "Mi è piaciuto il modo in cui siamo entrati in partita contro un avversario che gestisce bene il pallone. Siamo riusciti a dominarlo".

Sul derby in arrivo, Pellegrini ha sottolineato l’importanza della sfida: "Non c’è dubbio che sia un match speciale. Entrambi arriviamo con assenze importanti e conquistare i tre punti sarebbe fondamentale. Vogliamo onorare i nostri tifosi, perché sappiamo quanto conti questa partita per entrambe le squadre".