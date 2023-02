Fiorentina, Barak: "Persi due punti, manca un pizzico di fortuna. Col Braga come una finale"

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, commenta così ai canali del club il pareggio interno nel derby contro l'Empoli: “Manca un pizzico di fortuna. Abbiamo creato davvero tanto, siamo stati un po’ sfortunati ma abbiamo anche sbagliato noi. A Braga abbiamo fatto tutto bene, oggi no. Ma se guardiamo le partite dove abbiamo perso punti, c’è qualcosa che dentro di noi non si sblocca: quello step che ci fa diventare forti”.

La parata di Vicario su Cabral ha impedito la vittoria.

“Arthur ha fatto un movimento da punta e ha tirato benissimo. È mancata fortuna, poi potevamo fare meglio qualche passaggio, tiro cross. Abbiamo perso due punti, perché tiriamo ma dobbiamo anche concretizzare”.

Ora sguardo ai prossimi impegni.

“Ora la seconda partita col Braga. Abbiamo un grande vantaggio ma va affrontata come una finale. In Europa e in Coppa Italia non possiamo mai sbagliare: saranno tre mesi bellissimi dove dobbiamo dare tutti, poi vedremo dove arriveremo”.