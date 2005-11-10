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Barak lascia la Fiorentina, la Serie A e l'Italia: è un nuovo giocatore dell'APOEL Nicosia

Barak lascia la Fiorentina, la Serie A e l'Italia: è un nuovo giocatore dell'APOEL Nicosia TUTTOmercatoWEB
© foto di MATTEO PAPINI
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 14:31Serie A
Ufficiale il trasferimento del classe '94, che lascia il nostro paese dopo tanti anni di militanza e si trasferisce a Cipro. Incasso minimo per i viola.

Ora è ufficiale: addio alla Fiorentina, alla Serie A e anche all'Italia per Antonin Barak, centrocampista ceco. Il quale diventa un nuovo giocatore dell'APOEL di Nicosia, che ne ha comunicato l'acquisto: "L'APOEL annuncia di aver raggiunto un accordo di trasferimento con l'ACF Fiorentina per il centrocampista ceco Antonín Barák; il giocatore è atteso a Cipro per le visite mediche e la firma del contratto".

Il comunicato ufficiale dei ciprioti

Il sito dell'APOEL presenta poi un rapido identikit del nuovo arrivato: "Antonín Barák è nato il 3 dicembre 1994 nella Repubblica Ceca; alto 1,90 m, ricopre il ruolo di trequartista. Ha militato nei campionati ceco, italiano e turco, vestendo le maglie di Příbram, Vlašim, Slavia Praga, Udinese, Lecce, Hellas Verona, Fiorentina, Kasımpaşa e Sampdoria. Vanta una significativa esperienza ad alto livello, con una lunga militanza e oltre 200 presenze in Serie A, oltre a partecipazioni alle competizioni europee UEFA. Conta inoltre 44 presenze con la nazionale ceca. Diamo il benvenuto ad Antonín Barák nella famiglia dell'APOEL e gli auguriamo ogni successo con la maglia gialloblù".

Era in esubero al Viola Park

Per la Fiorentina è atteso un incasso minimo, per la cessione ai ciprioti di Barak. Il quale, tra l'altro, aveva ricevuto un messaggio chiaro dalla società toscana, visto che il suo nome figurava tra gli assenti all'interno dei convocati diramati da Grosso.

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