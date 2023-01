Fiorentina, Barone: "Amrabat e Nico Gonzalez non sono in vendita, lo voglio ribadire"

Joe Barone, dg della Fiorentina, parla così a DAZN nel pre-partita della sfida alla Roma: “Stasera è una partita enorme, è un’opportunità per la Fiorentina di fare risultato in una gara importante. Jovic? Ha bisogno di supporto e tranquillità, per andare in campo e fare bene. Serve che giochi di squadra ma che faccia soprattutto gol”.

Amrabat è incedibile?

“Abbiamo programmato tutta la stagione, confermo che lui e Gonzalez non sono in vendita. L’aveva detto il presidente e lo ribadisco io”.

Come sta Gonzalez?

“Si sta allenando abbastanza bene, nell’ultima partita ha segnato su rigore. Siamo contenti dei progressi suoi e della squadra”.