Fiorentina, Barone: "Badelj grande calciatore. Giocherà con Chiesa"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

A sorpresa la Fiorentina ha presentato il nuovo acquisto per il centrocampo di Montella: Milan Badelj. Il croato torna dopo un anno in prestito oneroso con diritto di riscatto e viene presentato in conferenza stampa dai dirigenti gigliati. Il primo a parlare è stato Joe Barone, braccio destro di Commisso, che ha risposto anche degli obiettivi stagionali del club: "Scusate per il riardo ma per i grandi giocatori (Badelj, ndr) c'è sempre da aspettare. Oggi è una giornata importante nella crescita della Fiorentina. Sono contento perché dopo un mese e mezzo la nuova proprietà ha portato a Firenze Badelj. Stiamo lavorando come Daniele ha sempre detto per la data del 10 agosto. Ogni giorno il mercato offre opportunità che il giorno prima non esiste".

Quali sono gli obiettivi stagionali della nuova proprietà?

"L'obiettivo numero uno è il centro sportivo che è fondamentale per costruire la squadra. Poi piano piano cercheremo di portare la squadra al livello della città. Ci vuole pazienza ma con l'aiuto di tutti stiamo costruendo una squadra che può giocare un campionato competitivo".

Possiamo mettere un punto alla vicenda Chiesa?

"Sabato sera, dopo la partita, Federico è venuto da me e mi ha detto che aveva segnato e non era fuorigioco. Lui è un nostro giocatore. Giocherà al fianco a Milan. Non c'è più bisogno di parlare di lui".