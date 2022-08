Fiorentina, Barone su Bajrami e Barak: "Attenti a varie situazioni, poi vedremo"

Le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Empoli. "Jovic è un giocatore che ha bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano, farà abbastanza bene. Bajrami e Barak? Abbiamo lavorato abbastanza bene per il ritiro per avere una squadra preparata per campionato ed Europa, il mercato è già fatto ma stiamo sempre attenti a varie situazioni però oggi bisogna parlare solo di Empoli-Fiorentina. Poi vedremo, ci sono ancora un paio di giorni alla fine del mercato, vediamo".