TMW Fiorentina, caccia al sostituto di Kean. Non solo Zirkzee: offerta ufficiale per Beto

L'olandese ex Bologna rimane il primo nome di Paratici, ma lo United non apre al diritto di riscatto. Occhio quindi all'alternativa dall'Everton.

La Fiorentina sta cercando di definire il piano d'azione per assicurarsi il sostituto di Moise Kean, per il quale è stato già raggiunto in questi ultimi giorni sia un accordo di massima con il Como, per la struttura e il valore del trasferimento, sia sui termini del contratto che si appresta a firmare il centravanti.

Zirkzee obiettivo primario

Il primo obiettivo di Paratici si chiama Joshua Zirkzee, ma al momento la Fiorentina non ha ancora raggiunto l'accordo con il Manchester United sulle modalità del passaggio al Viola Park dell'attaccante olandese ex Bologna. I Red Devils sarebbero ben fermi sulla loro richiesta di vincolare il trasferimento a base prestito a un obbligo di riscatto che renda certa l'acquisizione a fine stagione, aspetto sul quale ancora i toscani non hanno dato apertura.

Offerta ufficiale per Beto

Rimane in ballo anche Beto, ex centravanti dell'Udinese ancora in uscita dall'Everton e per il quale, apprendiamo, la Fiorentina avrebbe già formulato una propria offerta ufficiale. A differenza, per esempio, di quanto fatto nel caso di Zirkzee, per il quale fino a qui le discussioni sono state solamente 'a distanza', senza proposte vere e proprie sul tavolo.