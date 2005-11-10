TMW Roma, prosegue la ricerca del difensore dopo lo stop a Oosterwolde. I tre candidati

Il colpo dal Fenerbahce è saltato, il DS giallorosso D'Amico si muove per Balerdi. Occhio però anche alle alternative Morato e Kehrer.

Saltato definitivamente l'arrivo di Oosterwolde dal Fenerbahce, per via si dice di dubbi sollevati dal club giallorosso sulle condizioni fisiche del difensore olandese ex Parma, la Roma continua nella sua spasmodica ricerca del difensore e sul tavolo del DS D'Amico in questo momento c'è più di un nome, con la società capitolina che nelle prossime ore dovrà rompere gli indugi, sciogliere le riserve e scegliere il candidato che più aggrada, per un motivo o per l'altro.

Era in pole Morato...

C'è per esempio in corsa il brasiliano Morato, di proprietà del Nottingham Forest, come vi abbiamo raccontato ieri è balzato in pole position come primissimo nome subito dopo che si è diffusa la notizia dello stop a Oosterwolde. Gli inglesi però non sembrano intenzionati a liberarlo con tanta facilità e per questo stanno sbucando anche altri nomi, da tenere sotto stretta osservazione.

... sta risalendo Balerdi

Attenzione in particolare a Leonardo Balerdi, argentino di proprietà dell'Olympique Marsiglia che ha dato la propria apertura a lasciarlo partire in un affare a base prestito, senza richiedere un titolo definitivo e limitandosi ad esigere che ci sia almeno un obbligo di riscatto condizionato. Valutazioni in corso in casa giallorossa, ma l'accelerata sembra davvero dietro l'angolo. Anzi, l'offerta sarebbe già partita.

E c'è anche Kehrer

Occhio infine anche a un terzo nome, che sarebbe il più esperto del lotto. Thilo Kehrer, 29enne con una trentina di presenze in nazionale tedesca e attualmente in forza al Monaco. Anche lui sarebbe tra i papabili rinforzi per la retroguardia di Gasperini, anche se sembra partire da una posizione più defilata.