Fiorentina, difesa sotto accusa: 14 gol subiti nelle ultime 7 giornate

Tre gol subiti, per la terza gara consecutiva. La difesa della Fiorentina balla, oggi al ritmo della musica suonata da Gomez e Ilicic, lo abbiamo scritto anche nelle pagelle. I numeri, dopo il 3-1 subito contro l'Atalanta, raccontano di una difesa viola in grande affanno, oggi e non solo. Nel 2019, la squadra di Pioli ha subito 14 gol in 7 partite di campionato: due a gara, il conto è fin troppo facile. Considerando la Coppa Italia, dove i toscani sono comunque reduci dal 3-3 proprio contro l'Atalanta, le reti subite diventano 18 in 10 gare nell'anno nuovo.

Numeri pesanti: nelle ultime cinque uscite, per capirsi, soltanto cinque squadre hanno fatto peggio dei gigliati. Nessuna delle quali, però, è in corsa per l'Europa League. Lo è ancora la Fiorentina? È una bella domanda, dopo la sconfitta di oggi. In cui è tornato Pezzella, comprensibilmente non al meglio della condizione. È stato comunque il migliore: Milenkovic e Ceccherini hanno faticato su Ilicic e Gomez, Biraghi e Laurini sulle fasce della mediana non hanno dato ragione alle scelte di Pioli, che ha provato a mettersi a specchio per limitare l'Atalanta. Non è un problema di uomini, né di reparto, dicono gli allenatori: sarà pur vero, ma è tutta la fase difensiva della Fiorentina a soffrire in questo 2019.