Fiorentina, Italiano: "Con l'Empoli dura, come sempre. Li conosciamo ma pensiamo solo a noi"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato ai canali ufficiali del club viola per presentare la sfida di domani contro l'Empoli.

La vittoria contro il Braga può essere la svolta?

"Sono convinto che è stata una partita che ci può lasciare tanto, anche nell'immediato. Mi auguro che questa iniezione di fiducia ci dia qualcosa in più anche in campionato. Sono contento per cosa abbiamo fatto vedere e per la qualità. Sono contento per l'atteggiamento e per gli attaccanti. Dobbiamo portare tutto questo anche domani: abbiamo bisogno queste prestazioni".

Quanto saranno importanti Jovic e Cabral?

"Abbiamo sempre cercato di stimolarli e metterli nelle condizioni di rendere. Per imprecisioni e poca lucidità non sempre è andata bene sotto porta. Giovedì siamo stati bravi e abilissimi nel concretizzare. Mi auguro che per entrambi sia scattato qualcosa, sono giocatori a cui teniamo tantissimo e ai quali ci aggrappiamo: devono trascinarci".

Che partita sarà con l'Empoli?

"Sarà difficile, come sempre. Conosciamo le qualità dell'Empoli, hanno tanti giocatori che si conoscono e giocano spensierati. Stanno facendo un ottimo campionato. Dobbiamo fare bene e pensare a noi, cercando di migliorare il nostro rendimento in casa. Dobbiamo esaltare le nostre qualità e così facendo possiamo mettere in difficoltà chiunque".

Come sta la squadra?

"Siamo abituati ai tanti impegni. Abbiamo preparato la partita in un allenamento. Dobbiamo saper gestire questi momenti e capire dove colpire l'avversario".

Quanto è felice di vedere tanti tifosi allo stadio?

"Il nostro stadio è un valore aggiunto che ci spinge dall'inizio alla fine. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo, non ci risparmiamo. Mi auguro che dopo alcune sconfitte si possa gioire tutti insieme per risalire in campionato, dove stiamo faticando".