Fiorentina, Italiano. "Distrutti dal post Lazio. Reagire con gli Hearts vuol dire avere orgoglio"

A margine della netta vittoria Hearts in Conference League (5-1 il finale), il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha così parlato ai microfoni di DAZN: "Sotto l'aspetto mentale, ero curioso di vedere i ragazzi perché venivamo da un 0-4 (in campionato con la Lazio, ndr), da uno stadio rimasto non contento della prestazione. I ragazzi hanno reagito come sempre a queste difficoltà. Siamo andati in gol su palla inattiva, hanno segnato gli attaccanti, abbiamo sbloccato la partita e l'abbiamo indirizzata ricordando che non esistono partite facili: in queste competizioni non si deve sottovalutare nessuno. Oggi è stata una giornata positiva. Sono felice per le reazione dei ragazzi perché venivamo da un non bel momento".

Prosegue: "Continuare a lavorare e credere in quello che si fa, ho chiesto questo ai ragazzi. Mai perdere di vista la nostra identità, quello che facciamo in settimana, quello che ci ha permesso l'anno scorso di toglierci tante soddisfazioni. Se abbandoniamo questo ci snaturiamo e non siamo noi stessi. Contro la Lazio hai visto moralmente come siamo usciti dal campo e reagire in questo modo vuol dire che i ragazzi hanno orgoglio e oggi l'hanno buttato in campo".

Uno dei gol della Fiorentina è arrivato su rigore. E il tecnico ha qualcosa da (ri)dire sull'argomento: "Continuiamo a non essere freddi e lucidi dal dischetto. Ne abbiamo sbagliati troppi. Gonzalez era il rigorista designato e dal momento che è in campo deve tornare in campo. Deve servire a lui, il ragazzo è stato sfortunato, iniziamo a dargli minuti, grande fiducia. E' un giocatore che ha caratteristiche diverse dai compagni e serve dargli quello smalto e quella carica che gli serve".