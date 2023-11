Fiorentina, Italiano: "La nostra voglia di vincere ha fatto la differenza. Ripartiamo da qui"

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, analizza così ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 sul Bologna: "Oggi abbiamo aggiunto atteggiamento, voglia di vincere e grande furore agonistico che altre volte non abbiamo messo. Questo spirito porta alle vittorie, non potevamo non fare risultato perché queste tre sconfitte erano pesanti. Il Bologna veniva da un momento completamente diverso e un po' si è visto, ripartiamo da questi tre punti".

Cosa ha chiesto alla squadra?

"Di andare più forte, soprattutto nelle pressioni, contro un avversario in forma. La voglia di vincere ha fatto la differenza".

Bonaventura e Nico fondamentali?

"Nel momento in cui non sono brillanti paghiamo, i giocatori di qualità devono essere sempre attivi e in fiducia per cambiare le partite. Il primo è stato un gol voluto, bravo anche Nzola".

Perchè lo ha tolto alla fine del primo tempo?

"Avevo bisogno della vivacità di Ikoné, che è entrato molto bene anche se mi ha fatto arrabbiare sull'ultima palla. Nzola aveva giocato 80 minuti giovedì, questa mossa ci ha permesso di procurarci il calcio di rigore".

Quarta in difficoltà da terzino?

"Non ne vuol sapere di stazionare in quella zona, non è una mattonella che lo fa impazzire, Non riusciva ad accorciare su Saelemaekers e per questo ho cambiato".