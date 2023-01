Fiorentina, Italiano: "Vogliamo onorare tutte le competizioni. Commisso uno stimolo"

vedi letture

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così, ai canali ufficiali del club, alla vigilia della sfida di domani sera contro la Roma rispondendo alle domande fatte da parte dei tifosi: "Capita spesso di avere a disposizione calciatori con caratteristiche diverse da quella che è la nuova avventura. L'obiettivo deve essere sempre quello di accelerare l'inserimento nel nuovo metodo. Personalmente mi piace molto parlare con i miei ragazzi quando ci sono delle difficoltà".

La Conference League è l'obiettivo primario di quest'anno?

"Il nostro obiettivo primario è chiaramente cercare di onorare tutte le competizioni. In Coppa Italia, ad esempio, lo abbiamo fatto battendo la Sampdoria e andando i quarti. Quando avremo davanti il playoff europeo cercheremo di prepararlo bene perché entrambi vorremmo passare il turno. Vogliamo fare bene in tutte le competizioni".

Prima partita in trasferta del 2023, cosa dirà ai suoi ragazzi per fare risultato?

"Domani affrontiamo una grande squadra in uno stadio che spinge i propri giocatori e il proprio allenatore. Sarà una difficoltà enorme per noi perché la Roma sta bene e fa buoni risultati. Hanno tanto talento e grandi giocatori. Domani abbiamo un banco di prova con una difficoltà elevatissima, abbiamo preparato la gara in poco tempo ma ho visto i giocatori carichi. I loro punti di forza sono dal portiere fino all'ultimo in panchina. Hanno qualità e forza fisica, una delle più forti in Europa sulle palle ferme. L'ho vista contro il Genoa e non è stato facile per loro anche se hanno passato il turno".

Ha parlato con Commisso?

"Il presidente è arrivato giovedì e sapevamo quanto era importante per lui tornare e veder vincere la squadra. Negli spogliatoi ha fatto i complimenti a tutti, la sua presenza è uno stimolo in più per noi. Ben venga il suo spirito da combattente".