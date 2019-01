Fiorentina, Muriel: "Prestazioni e gol: il riscatto sarà una conseguenza"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Così Luis Muriel, nuova punta di casa Fiorentina, a Sky Sport 24. "Era importante iniziare nel migliore dei modi, anche se con una squadra di livello inferiore. Era importante far bene, prendere fiducia con pallone e porta. Il gruppo viola è tra i migliori in italia, l'ho vissuto da avversario, ora da giocatore della Fiorentina. E' una piazza che mi può dare tanto, ho visto l'esperienza di Cuadrado che è stata bella per come me l'ha descritta. Da parte mia, dico che voglio regalare a Firenze il mio calcio, esprimermi al meglio. Voglio continuità, è il mio contributo a città e squadra. So di essere in prestito per sei mesi, voglio conquistare il riscatto: so che lavorando bene, facendo tutto al meglio, questo passa in secondo piano. Risultati e prestazioni portano il riscatto, è una conseguenza".