Fiorentina, oltre 4mila tifosi a Cremona. Pronta anche una coreografica "da trasferta"

Non solo saranno oltre 4000 i tifosi della Fiorentina domani allo 'Zini' di Cremona per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Cremonese. Il settore ospiti, tinto completamente di viola, avrà a supporto anche una vera e propria coreografia per far sentire la propria presenza ai ragazzi di Vincenzo Italiano. Nelle scorse ore, si legge sul Corriere dello Sport, i gruppi organizzati del tifo hanno fatto circolare anche le direttive per la realizzazione della stessa in modo che niente venga lasciato al caso.