Fiorentina, per Borja Valero possibile futuro da dirigente

Per adesso è un’idea, poi si vedrà, scrive il Corriere Fiorentino in merito a Borja Valero per la Fiorentina. Lo spagnolo potrebbe tornare a Firenze per chiudere la carriera, mentre di sicuro c'è che l'Inter ha deciso di non rinnovargli il contratto. Ora il giocatore è in vacanza, poi valuterà il da farsi. Ci pensano Parma e Genoa, ma anche la Fiorentina: Pradè è rimasto suo estimatore anche se trentasei anni sulla carta d'identità pesano. Chissà però che non si possa trovare un'intesa prevedendo in futuro un ruolo da dirigente nel club.