© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, intervenuto in conferenza stampa quest'oggi, rassicura il popolo viola circa l'incontro avvenuto stamane all'Hotel Excelsior, di cui aveva già parlato anche il patron Commisso: "Abbiamo parlato di tante cose. Vi posso garantire che è stato un bell'incontro. Non ci ha chiesto di essere ceduto né ora né a giugno. Perché non parla con la stampa? Ci sarà il momento giusto e parlerà anche Federico. Adesso conta il campo perché siamo in difficoltà. Ci serve che giochi e che possa dare il massimo in campo. Ovviamente non posso parlare per Enrico, ma Federico parlerà prossimamente".