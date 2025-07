Fiorentina, priorità al centrocampo: da Sohm ad Asllani e Larsson, tutti i nomi nel mirino

Obiettivo: rinforzi a centrocampo. La Fiorentina lo considera il reparto prioritario da completare in questa fase di mercato. Il club viola vuole regalare al tecnico Stefano Pioli almeno un nuovo innesto in mediana e il nome in cima alla lista resta quello di Simon Sohm del Parma. L’ultima offerta presentata è salita a quota 13 milioni di euro, ma la trattativa con i ducali procede a rilento tra rilanci e resistenze.

Nel frattempo, la dirigenza toscana tiene vive altre piste. Una delle più calde porta a Kristjan Asllani, finito tra i possibili partenti dell’Inter. Le recenti dichiarazioni del d.s. nerazzurro Ausilio hanno aperto la porta a una cessione, ma la richiesta dell’Inter – tra i 18 e i 20 milioni – è ritenuta eccessiva dalla Fiorentina. Stesso discorso per Hugo Larsson, talento dell’Eintracht Francoforte seguito con interesse, ma che costa tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la lista dei candidati è lunga, ma i tempi per la chiusura dell’affare potrebbero allungarsi. Pioli, nel frattempo, ha concordato con la società di valutare attentamente l’attuale organico durante il ritiro al Viola Park e la successiva tournée in Inghilterra, prima di dare l’accelerata finale sul mercato. La sensazione è che il colpo a centrocampo arriverà, ma servirà ancora pazienza.