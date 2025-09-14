Napoli, contrattempo per Beukema: antidoping troppo lungo, perde il treno di ritorno

Un piccolo contrattempo ha rallentato il rientro di Sam Beukema dopo la brillante vittoria del Napoli al Franchi contro la Fiorentina. Il difensore olandese, autore del gol che ha chiuso i conti, è stato sorteggiato per i controlli antidoping al termine della gara. Le operazioni, come riportato da Il Mattino, si sono protratte più del previsto, impedendogli di salire sul treno notturno che ha riportato il resto della squadra in città.

Niente di allarmante, solo un viaggio posticipato: Beukema ha infatti fatto rientro a Napoli nella mattinata odierna. Il lieve ritardo non compromette la sua preparazione in vista del prossimo appuntamento, quello di giovedì in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, un test probante e affascinante per la squadra di Antonio Conte.

Il gol e la prestazione solida a Firenze hanno confermato l’affidabilità dell’ex Bologna, che si candida a essere un tassello importante anche nella sfida europea. Conte potrà così contare su di lui regolarmente. Chissà cosa accadrà quando rientrerà Rrahmani.