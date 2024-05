Fiorentina, Quarta: "Oggi una vittoria importante, una risposta come gruppo"

Vittoria di fondamentale importanza per la Fiorentina contro il Monza, che vale l'ottavo posto e il sorpasso sul Napoli. Così è intervenuto Martinez Quarta microfoni di DAZN nel post-partita per il commento finale: "Oggi penso che abbiamo dato un'altra risposta come gruppo. Una partita importante che siamo riusciti a vincere, peccato per quel gol visto che abbiamo lavorato tanto".

Ti fidi dei tuoi compagni quando ti sganci così in avanti?

"Sì, il mister ci chiede di andare a prendere il trequarti. Io mi fido dei miei compagni, Comuzzo, Milenkovic e Ranieri sono forti e mi permettono di fare un salto in avanti".

Ma quei parastinchi che hai? Da quanto ce li hai?

"Dal tempo che giocavo al River, 5-6 anni. Questa è la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Ci sono nei momenti di difficoltà e penso che mi facciano bene. Li indosserò in finale di Conference? Sempre, finché non si rompono tutti".