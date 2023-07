Fiorentina, sirene arabe per Nico Gonzalez. Ma difficilmente l'argentino partirà

vedi letture

Sirene arabe per Nico Gonzalez, corteggiato dal campionato più in voga del momento. Lo scrive la Nazione, che spiega come gli spifferi degli scorsi giorni siano in realtà voci reali, ma allo stesso tempo l'esterno argentino difficilmente lascerà Firenze in estate. Dall'entourage del calciatore filtra la volontà del ragazzo di tornare dalle vacanze carico e motivato in vista della prossima stagione, motivo per cui l'interesse orientale non dovrebbe preoccupare i tifosi della Fiorentina.