TMW Anche Nico Gonzalez dopo Vlahovic? Prima proposta del Besiktas per l'argentino

Nico Gonzalez cerca squadra. A due settimane dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato, l'attaccante argentino classe '98 reduce da un buon Mondiale con la maglia dell'Argentina resta in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. E' legato alla Juventus da altri tre anni di contratto, ma già dalla scorsa estate non rientra nei piani della società bianconera che pensava di chiudere prima la pratica con la sua permanenza a Madrid dopo una buona annata nell'Atletico di Simeone. I colchoneros invece non solo non l'hanno riscattato a 33 milioni di euro, ovvero alla cifra concordata la scorsa estate, ma per ora non affondano il colpo nemmeno a una cifra più bassa. Intorno ai 25-27 milioni di euro.

L'argentino alla Continassa dal 13 agosto

Nico Gonzalez in questi ultimi giorni è stato proposto un po' a chiunque anche in Serie A. L'Inter l'ha valutato per qualche giorno ma poi ha deciso di chiudere per un quinto più adatto al 3-5-2 di Chivu come Spence, al Milan il profilo non dispiace ma oggi i rossoneri hanno altre priorità. L'argentino nel frattempo è tornato in Italia, è tornato ad allenarsi alla Continassa da meno di una settimana sperando di ricevere presto la proposta giusta.

Nessuno lo conosce come Vincenzo Italiano

L'ultima novità arriva dalla Turchia, dal Besiktas di Vincenzo Italiano. Il club di Istanbul ha infatti avanzato una prima proposta per il prestito con diritto di riscatto, una formula non gradita alla Juventus ma una prima base su cui imbastire poi una eventuale trattativa. Nico proprio come accaduto con Dusan Vlahovic è un'espressa richiesta del tecnico nato in Germania che l'ha già allenato ai tempi della Fiorentina. Di più: Italiano è stato l'allenatore che per distacco l'ha impegnato di più in carriera. L'attuale manager delle aquile nere e Nico Gonzalez hanno lavorato insieme a Firenze per tre stagioni: per l'argentino 125 presenze e 38 gol col tecnico che ora spinge per un suo trasferimento in Turchia. Il giocatore ci pensa, la Juventus aspetta un rilancio più allettante per un eventuale via libera.