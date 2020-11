FOCUS TMW - Benevento, Vigorito investe per rimanere in A. Ma serve continuità

focus Benevento, Vigorito investe per rimanere in A. Ma serve continuità

vedi letture

Il classico viaggio di novembre nei bilanci dei club di TuttoMercatoWeb deve fare i conti con il Coronavirus. Perché è evidente che sarà una stagione di flessione per i ricavi c9mmerciali strutturati e che, al netto delle plusvalenze, praticamente tutti i club saranno in decisa flessione. Potrebbe essere un anno bianco per il Fair Play Finanziario - ma questo verrà deciso più avanti - ma per quasi tutti sarà in perdita

BENEVENTO

Serie A con qualsiasi mezzo. Era questa la missione del Benevento di Filippo Inzaghi, costruendo una formazione di alto livello e mantenendo i calciatori più costosi dell'anno precedente, quando con il Cittadella era arrivata una sconfitta in semifinale playoff, una vera doccia fredda per il club di Vigorito che ha investito moltissimi milioni per crescere.

DIRITTI TELEVISIVI - Il metro di paragone è con la Serie B. Il Benevento 2018-19 soffre chiaramente di una flessione nel fatturato rispetto all'anno precedente in A, concludendo comunque con un rosso di 13 milioni di euro, inferiore ai 17 dell'anno precedente. Ovvio che il paracadute abbia attutito il problema della retrocessione. Quello appena terminato sarà comunque molto negativo, ma si tratta di cifre ancora abbastanza

I COSTI - Rispetto all'anno precedente erano già inferiori, scesi dai 28 milioni di stipendio ai 20 di quelli dell'anno scorso. Il paracadute di 10 milioni non copre tutte le perdite, da capire se nel 2020 - con la pandemia - la situazione peggiorerà ulteriormente. Cosa certa perché non ci sarà più il paracadute da una parte, un po' anche per gli abbonamenti.

VIGORITO INVESTE - Il presidente decide di ripianare le perdite ogni anno, anche se vanno nell'ordine dei 10 milioni in su. L'unico modo per crescere ulteriormente è quello di trovare plusvalenze e trovare continuità in Serie A, altrimenti il meno in bilancio è praticamente certo ogni anno. L'intenzione è quella di riuscire ad arrivare a un certo punto per autofinanziarsi, ma servirebbero cifre anche più alte.