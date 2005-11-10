Un fondo del Qatar interessato all'Inter, Tronchetti Provera: "La garanzia è Marotta"

Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo del gruppo Pirelli, è intervenuto ai microfoni di Rai Gr Parlamento, durante La Politica nel Pallone, e ha commentato il presunto interesse da parte di un gruppo proveniente dal Qatar per l'Inter: "La società è in buone mani con Beppe Marotta. Chiunque voglia investire nell'Inter ha bisogno di avere al suo fianco una persona del suo spessore e competenza. La garanzia per il futuro è Marotta".

L'Inter di oggi

Tronchetti Provera si concentra poi pure sull'aspetto tecnico: "Questa Inter è a trazione anteriore. Dietro va messo a posto qualcosa, ma Chivu lo farà. Per vincere in Europa bisogna anche avere una difesa molto forte. L'Inter ha ancora chance di fare bene in Champions, nulla è compromesso. Sono emerse alcune cose da mettere a punto all'inizio della stagione ed è positivo. La reazione di Chivu ci sarà. L'Inter ha un grande allenatore, se la Juve dovesse tornare competitiva con Conte la batteremo con Conte. La Juve potenzialmente è forte, ha dei buoni giocatori ma non è riuscita a farli diventare squadra".