Scudetto all'Inter, Tronchetti Provera: "Marotta fuoriclasse, che sorpresa Bisseck. I gufi? Poverini..."

Marco Tronchetti Provera, ex dirigente nerazzurro e ora tifosissimo dell'Inter, parla il giorno dopo la conquista del 21° Scudetto da parte di Chivu e dei suoi ragazzi: "Sono felicissimo, soprattutto per Chivu. È stato un calciatore che ha dato molto all’Inter, era la sua prima stagione da allenatore e ci ha portato a vincere il campionato. È la sua Inter. La scorsa è stata una stagione fra le più negative degli ultimi trent’anni per come si era conclusa. Chivu è stato due volte bravo, al di là delle mie simpatie per il suo passato. Ha saputo rigenerare una squadra demotivata e spenta portandola a vincere il campionato", ha detto a La Repubblica.

Marotta un fuoriclasse, Bisseck la sorprersa

Passando ai calciatori, Tronchetti Provera ha spiegato che di Lautaro si sapeva già tutto, il suo valore è determinante. Chi invece lo ha sorpreso maggiormente è stato Bisseck, un calciatore dal grande potenziale ma che non era in testa alla lista di quelli "da Inter". Per quanto riguarda i dirigenti grandi elogi per Beppe Marotta, definito un fuoriclasse. Un uomo che fa la differenza per qualità e profondità, al punto che gli si perdona anche il trascorso juventino.

Nessun timore riguardo l’inchiesta avviata dalla procura di Milano sugli arbitri, soprattutto per il valore di Marotta. E i gufi? "Poverini...", dice Tronchetti Provera.