Friedkin, accuse dalla Tanzania di evasione fiscale per 70 milioni. Il Gruppo: “News ingannevoli”

La trattativa tra la Roma e Friedkin è in stand by, A preoccupare Dan, però, non è solo la crisi generata dal coronavirus, ma anche gli spiacevoli fatti che lo vedono protagonista in Tanzania. Secondo quanto riferito dal The Guardian, il Friedkin Group è proprietario in Tanzania di otto società che si occupano principalmente di turismo e sviluppo della comunità. L’ufficio del Primo Ministro, già dal novembre scorso, ha istituito una Task Force che avrebbe svelato un criterio di assunzione per evadere le tasse (circa 70 milioni di dollari), attraverso l’utilizzo di alcuni conti offshore aperti nelle tra le Isole Cayman, Cipro, Mauritius e Svizzera. Sotto accusa, oltre a Dan Friedkin, sarebbero finiti anche l’amministratore delegato Marcus Watts e il procuratore generale Kimberly Jacobson.

I FATTI - Secondo quanto raccolto le società del magnate tezxano che operano in Tanzania avrebbero attuato una politica discriminatoria tra lavoratori stranieri e gente del posto, indipendentemente dalle capacità professionali.

Questo perché i lavoratori stranieri verrebbero pagati solo per una piccola parte in loco, mentre il resto dei soldi verrebbe depositato nei vari conti offshore per evitare le imposte. Di recente il Friedkin Group ha ricevuto anche una multa di 430mila dollari per evasione e nella giornata di ieri il TRA (Tanzania Revenue Authority) ha fatto sapere della possibilità del gruppo di intraprendere le vie legali qualora ritenesse illegittime le indagini. Dal Texas arriva poi anche un comunicato che prova a smentire quanto emerso: “Abbiamo pagato milioni di dollari in tasse e investito nelle comunità locali per aiutare lo sviluppo economico di questo paese straordinario che amiamo. Abbiamo assunto più di 500 tanzaniani, contrastiamo le recenti, false e ingannevoli notizie che hanno lo scopo di fare disinformazione riguardo le operazioni delle nostre compagnie in Tanzania. Il gruppo si impegnerà con la massima diligenza e continuerà a cooperare e aiutare il Governo”. To be continued…