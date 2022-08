Futuro Raspadori, la priorità della Juventus è Morata. In settimana contatto Napoli-Sassuolo

Dopo le prime settimane di mercato in cui il suo nome sembrava fuori dalla trattative più calde, ora Giacomo Raspadori è tornato ad essere nome ambito dalle big italiane. Sul talento del Sassuolo si sono mosse Juventus e Napoli negli ultimi giorni, anche se le priorità delle due società sembrano al momento molto diverse.

La Juventus, spiega Sky Sport, continua a ritenere Alvaro Morata la prima opzione per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri. E proprio per questo Cherubini e Arrivabene hanno chiesto tempo al Sassuolo per valutare il nome dell'azzurro solo nel caso in cui dovesse saltare definitivamente la trattativa con l'Atletico Madrid. Discorso diverso per il Napoli: il club azzurro considera Raspadori una delle prime scelte in attacco ed in tal senso in settimana è previsto un incontro fra Aurelio De Laurentiis e l'ad neroverde Giovanni carnevali per portare avanti l'operazione.