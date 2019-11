Gabbiadini risponde a Nestorovski: Samp-Udinese 1-1 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno a uno a Marassi, al termine di un lunghissimo primo tempo. Tra interventi del VAR e infortuni, il gioco è molto spezzettato e Pairetto concede ben cinque minuti di recupero, determinanti nel risultato parziale. La Samp, colpita da Nestorovski e presa di mira dalla sfortuna, riesce a pareggiare grazie a un capolavoro su punizione di Gabbiadini.

Nestorovski-VAR 1-1 - I friulani cominciano con il piede sull'acceleratore e sbloccano subito il match: gran cross di De Maio, Nestorovski svetta tra i due centrali e batte Audero. Il VAR, però, annulla perché l'ex attaccante del Palermo si trovava in posizione irregolare. Scampato il pericolo, la Samp prova a reagire con Ramirez, che colpisce un palo clamoroso con un bel colpo di testa sul cross di Murru. Crescono i blucerchiati, sfruttando soprattutto la corsia mancina, dove l'ex Cagliari e Jankto spingono tantissimo. Gabbiadini spreca da due passi ed è un errore che la squadra di Ranieri paga carissimo, perché 10' dopo Nestorovski ruba palla a Bertolacci e conclude con il sinistro, trovando la deviazione di Colley che mette fuori causa Audero.

Piove sul bagnato, anzi no - Arriva la pioggia e con essa anche due infortuni in casa Samp: davvero sfortunata la formazione ligure, che perde nel giro di pochi minuti Depaoli (altro terzino destro fuori causa, dopo Bereszynski) e Bertolacci (problema muscolare). Ma all'ultimo respiro (minuto 51) Manolo Gabbiadini trova un angolo impossibile su punizione e rimette tutto in parità.