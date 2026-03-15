Gagliardini all'intervallo di Verona-Genoa: "Dobbiamo essere attenti agli episodi"
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Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Hellas Verona, è stato intervistato da Dazn nell'intervallo del match tra gli scaligeri e il Genoa.
Come si affronta il secondo tempo di un match così in equilibrio?
"Dobbiamo essere attenti agli episodi, chi avrà più voglia la porterà a casa".
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