David steso, Marelli: "Gagliardini da rosso? Salvato per un motivo, ma molto rischioso"

Cinque minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Verona e i bianconeri mettono subito sotto torchio gli scaligeri, con un'apertura di prima intenzione per Jonathan David largo sulla fascia sinistra e proiettato a scappare in velocità. Alle spalle di Roberto Gagliardini, che lo ha fermato con un intervento in ritardo costato il cartellino giallo.

Un'entrata borderline. In merito all'episodio del match è intervenuto Luca Marelli, moviolista di DAZN, ponendo l'attenzione sulla pericolosità del gesto del centrocampista gialloblù: "Gagliardini ammonito per imprudenza, ma ha rischiato il rosso. Cosa l'ha salvato? Non essendo stato un intervento sulla gamba a terra ma sollevata, ci sia stato meno pericolo per l'incolumità del giocatore dato che nona aveva un appoggio e un'aderenza con il terreno di gioco. Ma intervento in ritardo e molto rischioso".

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