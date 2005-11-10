Gasperini e D'Amico puntano l'Atalanta per rinforzare la Roma: Zappacosta supera Dodò

La Roma lavora sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa sempre più adatta alle sue idee di gioco. Tra le priorità del tecnico giallorosso c'è il rinforzo delle corsie esterne, con particolare attenzione alla fascia destra.

Nelle ultime ore avrebbe preso quota la candidatura di Davide Zappacosta, profilo molto gradito all'allenatore per caratteristiche tecniche e conoscenza reciproca. I due hanno condiviso un percorso importante all'Atalanta e il rapporto costruito negli anni potrebbe favorire l'operazione. Anche la presenza del direttore sportivo Tony D'Amico, arrivato proprio dal club bergamasco, rappresenta un elemento che potrebbe agevolare i contatti tra le parti. Oltre all'aspetto tattico, la pista Zappacosta viene considerata interessante anche sotto il profilo economico. L'esterno classe 1992 potrebbe infatti lasciare Bergamo per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro, rendendo l'investimento più sostenibile rispetto ad altre opzioni valutate dalla Roma.

Fisicità, corsa e capacità di coprire entrambe le fasi sono qualità che rispecchiano perfettamente le richieste di Gasperini. Non a caso, nelle preferenze dell'allenatore, Zappacosta avrebbe superato anche Dodô della Fiorentina, pista che nelle ultime settimane si è progressivamente raffreddata. La Roma resta quindi alla finestra, pronta a valutare l'affondo qualora si creassero le condizioni giuste per riportare l'esterno nella Capitale.