Gasperini: "La Roma non senta di avere l'obbligo di vincere Scudetto o Champions"

La partita contro il Real Madrid è servita a Gian Piero Gasperini per capire il reale valore della sua Roma. Questo è quello che l'allenatore giallorosso ha detto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa: "Sì, ma non parliamo di Scudetto. Questa squadra ha valore e lo dimostra da mesi con i risultati. Ultimamente abbiamo avuto tre big match e abbiamo sempre dimostrato valore. Poi, nell'arco delle gare ci possono essere alcune situazioni o defezioni: a volte ha qualche infortunio, altre volte predi un cartellino rosso.. Noi usciamo dalle partite che possiamo giocarci con queste grandi squadre".

Come si approccia alla squadra dopo una sconfitta come quella del Real Madrid per evitare un contraccolpo psicologico?

"Esiste. Il contraccolpo psicologico c'è stato sul 3-2. Ci si deve lavorare e rimediare perché questa squadra non deve sentire la necessità di avere l'obbligo di vincere Scudetto o Champions, ma si deve solo esprimere. Se capita che prendi un gol, non puoi avere un calo morale. Quello che conta è la prestazione e come ti confronti con queste squadre.

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