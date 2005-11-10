Roma, Gasperini sulla rosa: "Oggi non possiamo fare niente. Dicono che mi lamento..."

Un messaggio Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, lo ha mandato anche alla società o comunque a chi lo ha criticato per le sue dichiarazioni in estate. In relazione ai tanti infortuni e alle squalifiche, ha parlato così in conferenza prima del Genoa: "Oggi non possiamo fare niente. Io l'ho detto ad agosto: qualcuno dice che mi lamento... Con questo calendario la rosa non può essere la stessa di 5 anni fa. Chi fa le coppe deve fare una quantità di partite per cui è necessario. Io difendo a tutto campo e a uomo è un etichetta data voi, difendono tutti nella propria zona sempre. Soprattutto nei corner in cui difendi nella tua zona contro il tuo uomini, anche se non si può seguire ovunque. Non mi era mai capitato. Ci hanno dato spesso delle soddisfazioni anche a noi i calci piazzati. Sicuramente, il 3-2 è una mancanza di organizzazione. Negli altri due è mancata concentrazione".

La Roma deve gestire le partite sempre con la stessa intensità?

"Un falso problema, sicuramente con i cinque cambi. Oggi il calcio è questo, si devono giocare tutti e 90 minuti. Innegabile è che negli ultimi 15 minuti pesano molto in cambi nelle gare combattute. Non c'è un problema se non che si giocano tanti partite e quindi qualche calo è naturale e se dall'altra parte entrano giocatori forti. I tre gol su corner sono un'anomalia".

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