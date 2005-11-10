Genoa, testa al Venezia: De Rossi spera di recuperare qualche infortunato. Il punto

La sconfitta contro la Roma è alle spalle. Dopo due giorni di riposo concessi da Daniele De Rossi, il Genoa si è ritrovato al centro sportivo "Signorini" per mettere nel mirino la sfida di domenica prossima contro il Venezia dell'ex Davide Nicola. Una gara molto delicata, contro un avversario che ha saputo dare una sterzata alla sua stagione con il nuovo mister battendo il Napoli di Allegri per 1-0 al "Penzo" e accorciando sul gruppone delle squadre a quattro punti, fra cui proprio i rossoblù.

Due giocatori monitorati

Occhi puntati sull'infermeria per DDR. Il mister infatti cercherà in questi giorni che separano Vasquez e compagni dal fischio d'avvio della gara del "Ferraris di recuperare alcuni elementi che fino ad ora sono stati indisponibili. Valutazioni in corso dunque su Elias Havel ed Ethan Meichtry. L'attaccante austriaco è alle prese con il recupero dall'operazione alla caviglia mentre lo svizzero ha riportato una distrazione alla muscolatura di un'anca.

La situazione di Colombo

Più difficile il recupero immediato di Lorenzo Colombo, infortunatosi alla caviglia nell'amichevole che il Grifone ha disputato a Bucarest lo scorso 2 ottobre. Lo staff medico monitorerà comunque gli eventuale progressi del centravanti. Fronte giudice sportivo, da segnalare l'entrata in diffida di Johan Vasquez, ammonito allo stadio Olimpico sabato scorso.