Genoa, due investimenti pronti ad aumentare il ritmo: la sosta per rigenerare Havel e Meichtry

Il Genoa è pronto a mettersi alle spalle la seconda sosta della stagione. La sconfitta contro il Milan di ieri ha lasciato certamente tanto amaro in bocca nella squadra di Daniele De Rossi che ha interrotto una bella striscia positiva di tre vittorie consecutive. La formazione rossoblù ora saluterà i giocatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali ma potrà usufruire di questo periodo per rigenerare due elementi che finora hanno trovato poco spazio a causa dei rispettivo infortuni come Elias Havel ed Ethan Meichtry. Acquistati entrambi a titolo definitivo per il momento non hanno reso secondo le aspettative.

Dopo il problema all'anca tre spezzoni per Meichtry

Meichtry è stato acquistato al termine di giugno dal club di Villa Rostan per una cifra di 4 milioni di euro dal Thun. Esterno offensivo può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Per il momento conta solo una presenza dal primo minuto in Coppa Italia contro il Sudtirol, per il resto solo sette presenze in campionato da subentrato senza reti. In Nazionale lo svizzero si era infortunato all'anca e piano piano sta ritrovando lo spazio e in queste due settimane può lavorare a migliorare la condizione.

Problemi muscolare superati per Havel

Stesso discorso anche per Havel finora visto solo 24 minuti, con gol, in Coppa Italia contro l'Ascoli a Ferragosto. Poi una serie di problemi muscolari culminati con la convocazione e la panchina di ieri pomeriggio. Per il giocatore il Genoa ha speso circa 2 milioni di euro per prelevarlo a titolo definitivo dagli austriaci dell'Hartberg e può rappresentare un profilo interessante per il reparto offensivo di mister De Rossi.