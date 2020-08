Genoa di nuovo interessato a Dragomir. Lascerà Perugia ma ci sono anche SPAL e Steaua

vedi letture

Il Genoa, dopo aver conquistato la salvezza in Serie A, si guarda intorno per la prossima stagione ed avrebbe individuato (di nuovo) in Vlad Dragomir del Perugia un obiettivo sensibile. A seguito della retrocessione in Serie C del club umbro, il rumeno è pronto a lasciare e oltre al Grifone, su di lui ci sono le attenzioni soprattutto della SPAL, ma anche di un grande club di casa quale lo Steaua, oggi FCSB.