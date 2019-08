© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver firmato la vittoria sul Lione, si è ripetuto contro il Nantes: per Oscar Hiljemark è stata una estate di belle soddisfazioni, che non sembra però garantirgli un futuro al Genoa. Stando al Secolo XIX, la "fragilità" fisica dello svedese costringe il Genoa a non correre rischi, vista anche la presenze in rosa del convalescente Sturaro: con un contratto in scadenza nel 2020, la tanta abbondanza in mezzo potrebbe spingerlo a lasciare il Grifone.