Genoa, ritorno di fiamma per Bertolacci. Ma la concorrenza è folta

Come riportato da Il Secolo XIX, si profila un ritorno di fiamma tra il Genoa e un grande ex, Andrea Bertolacci. L’ormai ex Milan è stato allenato da Aurelio Andreazzoli ai tempi di Roma e sarebbe il giocatore ideale per il suo 4-3-1-2: per prenderlo bisognerà battere la concorrenza di Atalanta, Torino e Lecce.