© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La Juve? Non ci penso". Parola di Cristian Romero, difensore del Genoa intervistato da Il Secolo XIX: "Il Genoa mi ha sempre mostrato fiducia (è fresco di rinnovo fino al 2023, ndr), non pensavo di giocare subito così tanto da titolare e sono contento di quanto fatto in questi mesi".

La Juve?

"Ripeto, c'è prima di tutto il Genoa, voglio continuare così da titolare: penso di aver fatto bene sinora ma devo migliorare in tante cose. Poi a fine campionato, con i miei agenti e con i dirigenti del Genoa decideremo cosa fare".