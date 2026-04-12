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Genoa-Sassuolo, parapiglia all’intervallo negli spogliatoi: espulsi Ellertsson e Berardi
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Doppia espulsione al “Ferraris”. Genoa e Sassuolo hanno iniziato la seconda frazione di gara in dieci contro dieci. Il direttore di gara ha lasciato negli spogliatoi Mikael Ellertsson e Domenico Berardi. I due giocatori si sono resi protagonisti di un parapiglia proprio nel tunnel al rientro alla fine del primo tempo.
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