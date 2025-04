Giordano: "Lazio, riparti dalla classifica. La squadra non può staccare la spina"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Bruno Giordano ha commentato l'eliminazione della Lazio dall'Europa League: "Bisogna trovare gli stimoli giusti. E nel caso della Lazio non è nemmeno difficile. La squadra ha obiettivi concreti da centrare ancora. La botta è oggettivamente tremenda, anche perché farsi eliminare dal Bodo, di cui la Lazio è superiore, fa male, ma ferisce ancora di più il fatto che i norvegesi abbiano meritato la qualificazione. Non sono però una partita storta, quella dell’andata, e una sfortunata, quella del ritorno, a determinare la stagione.

Su cosa deve puntare la società e l'allenatore? Sulla classifica. La Lazio è in corsa per il quarto posto, ma al tempo stesso deve confermarsi in una posizione che sia utile a partecipare alle coppe europee. La squadra non può staccare la spina. Altrimenti a delusione si potrebbe sommare un’altra delusione".

L'ex biancoceleste si è poi soffermato sulla serie dei rigori contro il Bodo/Glimt che è stata fatale per la squadra della Capitale: "I rigoristi migliori dovevano battere per primi. La scelta di tenere i migliori per il quarto o il quinto rigore io non la capisco. Se le cose vanno male agli ultimi rigori non ci si arriva nemmeno. Se Castellanos è stato tenuto di proposito per calciare il quinto rigore, ha rischiato di non batterlo. Il Bodo infatti avrebbe potuto chiudere la partita prima".