Giovinco: "Qui si va sugli esterni, non proprio il mio calcio". E in Italia pensano a lui

“A differenza che in America, in Arabia Saudita ci sono tanti calciatori di qualità” racconta Sebastian Giovinco in diretta su Juventus TV. Poi, però, fa un appunto che potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato: “Qua piace tanto andare sugli esterni, non è proprio il mio calcio, anche se ho avuto comunque l'opportunità di vincere”. Quasi parole da bilancio (se ci credono, qua possono fare grandi cose) che tengono aperta la porta a nuove esperienze, magari ancora in Serie A. La scorsa estate ci aveva pensato il Sassuolo per un eventuale dopo-Berardi, a gennaio scorso i sondaggi non sono mancati. E proprio in Italia Giovinco vorrebbe chiudere il cerchio della sua carriera da giramondo.